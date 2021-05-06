Нежная и женственная: Проскурякова показала рельефные ножки в романтичном платье с вырезом каре

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пообщалась со своими подписчиками в личном блоге. Она призналась, что 10 лет мечтала вместе с мужем о появлении на свет дочки. И вот в октябре 2015 года чудо случилось — у них родилась маленькая Ника.

Сейчас семья неразлучна, они практически везде появляются вместе, и на съемках, и на отдыхе. В этом году звезды успели отметиться в Майами в гостях у старшей наследницы народного артиста, а затем в Дубае.

В Арабских Эмиратах Юлия Проскурякова, как настоящая женщина, выгуляла не один красивый наряд, припасенный специально для отпуска. Часть своего гардероба артистка уже показала в личном блоге. Однако один аутфит оказался незасвеченным. Его-то и представила на суд публике блондинка уже по возвращении домой в Москву.

На фото в stories Instagram Юлия предстает романтичной дамой в легком красном платье с воланом по подолу, пышными рукавами-буфами и кареобразным вырезом. Наряд имеет длину мини, что помогает увидеть стройные и рельефные ножки избранницы знаменитого композитора. Вишенкой на торте стайла Проскуряковой стала широкополая шляпа, которая практически всегда добавляет лукам определенный флер женственности.

Смотрите также