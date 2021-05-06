Кареглазое счастье: Утяшева показала лицо дочки от Воли

Многие звезды театра, кино и эстрады предпочитают скрывать лица своих наследников до определенного возраста. Либо фотографируют только со спины, как Полина Гагарина, либо закрывают личико эмодзи, как Арсений Шульгин. И как бы ни хотели поклонники узнать, на кого похожи звездные дети, знаменитости не спешат удовлетворять любопытство масс.

В семье Павла Воли и Ляйсан Утяшевой двое детей. И до сих пор они не показывали лица наследников. Старшему сыну Роберту уже 7 лет, но поклонники так до сих пор и не поняли, в кого мальчик вышел внешностью.

А вот про младшую накануне мама с папой сделали исключение. «София разрешила показать вам свои глазки», — сообщила мама в день рождения своей дочки и опубликовала несколько снимков, на которых дочка в разные периоды жизни позирует на камеру.

На одном из снимков малышке Софии буквально несколько месяцев. Она смотрит в камеру большими карими глазами и очень похожа на маму. А на другом снимке София уже постарше и сидит на руках у папы – здесь уже кажется, что дочка – копия отца.

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