«43 плюс 10»: Фадеев в пальто с норковым воротником принял поздравления друзей с днем рождения

Композитору поспешили сказать теплые слова многочисленные отечественные звезды.

Максиму Фадееву 6 мая исполнилось 53 года, в честь своего личного праздника композитор записал веселое видео, которое представил в личном блоге. В черном пальто с норковым воротником и стильной коротенькой вязаной шапке он прошелся по подземной парковке в ритм джазу.

больше по теме Домашние посиделки: Ягудин вместе с дочками в кофтах цвета слоновой кости отметился у Тарасовой Компанию им составила Татьяна Тотьмянина.

«Вот, иду домой», — сказал, улыбаясь и пританцовывая, Максим. А о своем возрасте он написал в Instagram шутливо: «Ну вот, сегодня мне 43 плюс 10. Ура!»

Звездные друзья продюсера и почитатели его таланта практически мгновенно отреагировали на его пост в Сети.

«С днем рождения! Будь здоров, самое главное, и спасибо за музыку, которая не оставляет нас равнодушными», — написал в комментариях блога Иосиф Пригожин. «С днем рождения, здоровья и моря невероятный музыки!» — отметился оперный певец Юсиф Эйвазов. «Макс, дорогой, с днем рождения поздравляю! Будь всегда здоровым и вдохновленным! Твори и процветай! Наполняй этот мир своими шедеврами! С любовью и благодарностью!» — поздравила певица Катя Лель. «С днем рождения, мудрейший и гениальнейший! Счастья, любви и здоровья!» — также не осталась равнодушной писательница Лена Ленина.

Смотрите также