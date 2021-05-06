«43 плюс 10»: Фадеев в пальто с норковым воротником принял поздравления друзей с днем рождения

Максиму Фадееву 6 мая исполнилось 53 года, в честь своего личного праздника композитор записал веселое видео, которое представил в личном блоге. В черном пальто с норковым воротником и стильной коротенькой вязаной шапке он прошелся по подземной парковке в ритм джазу.
«Вот, иду домой», — сказал, улыбаясь и пританцовывая, Максим.
А о своем возрасте он написал в Instagram шутливо: «Ну вот, сегодня мне 43 плюс 10. Ура!»
Звездные друзья продюсера и почитатели его таланта практически мгновенно отреагировали на его пост в Сети.
«С днем рождения! Будь здоров, самое главное, и спасибо за музыку, которая не оставляет нас равнодушными», — написал в комментариях блога Иосиф Пригожин.
«С днем рождения, здоровья и моря невероятный музыки!» — отметился оперный певец Юсиф Эйвазов.
«Макс, дорогой, с днем рождения поздравляю! Будь всегда здоровым и вдохновленным! Твори и процветай! Наполняй этот мир своими шедеврами! С любовью и благодарностью!» — поздравила певица Катя Лель.
«С днем рождения, мудрейший и гениальнейший! Счастья, любви и здоровья!» — также не осталась равнодушной писательница Лена Ленина.