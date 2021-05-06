Домашние посиделки: Ягудин вместе с дочками в кофтах цвета слоновой кости отметился у Тарасовой

В последнее время много публичной критики на себе ощущает заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. Напомним, неласково о ее работе высказались сразу две известные фигуристки — Оксана Баюл и Оксана Грищук. По их мнению, она слишком любит деньги. Однако, нашлись и те, кто поддержал знаменитость.

В частности, в поддержку звезды льда выступил Александр Жулин, который предположил, что его коллеги пытаются таким образом привлечь к себе внимание. В то время, как Тарасова, безусловно, заслужила всех почестей, которые ей отданы.

Накануне в гостях у Татьяны Анатольевны отметились Алексей Ягудин с Татьяной Тотьмяниной и дочками. Знаменитые фигуристы запечатлелись с ней на теплом снимке в стенах ее дома и обнародовали фото в Сети. Возможно, таким образом спортсмены тоже решили морально поддержать звезду.

«Спасибо за гостеприимство», — подписали они фото в Instagram.

На фото семья предстает в фэмели-луке, облачившись в уютные кофты. При этом девочки Лиза и Мишель примерили наряды в одном тоне слоновой кости. Все с любовью окружили Татьяну Тарасову, которая сидит в инвалидном кресле.

Смотрите также