«Змея приехала»: звезда «Маски» Паршута рассказала, какие смешные моменты на шоу ей запомнились

Певица пообщалась с поклонниками у себя в микроблоге.

На НТВ завершился второй сезон популярного шоу «Маска». Участие в нем приняли 14 персонажей. Ананас, Банан, Белый Орел, Крокодил, Носорог, Лама, Неваляшка и многие другие маски, в том числе, спецгости, завоевали любовь телезрителей надолго.

Среди участников второго сезона оказалась Юлия Паршута. Звезда выбрала костюм змеи, причем, еще прошлым летом во время встречи с продюсерами. И могла бы стать зайцем, поскольку ей Ушастый тоже приглянулся.

Паршута ответила поклонникам на вопросы о проекте в своем микроблоге. Девушка поведала о своих любимых персонажах, неудобствах костюма, а также его преимуществах – отсутствии стесняющих тело элементов.

«По весу не тяжелый. И мне кажется, что косуха какая-нибудь с железками тяжелее. Но касаемо головы, ты надеваешь ее и понимаешь, что где-то она сдавливает череп, не видно все пространство, а видно совсем чуть-чуть», — рассказала звезда.

Сейчас Паршута очень скучает по костюму и очень хотела бы его забрать себе. Кстати, на шоу девушка очень часто обнимала и гладила голову змеи, любовалась ею и благодарила.

На вопрос о том, какие смешные случаи случались на шоу, Паршута вспомнила об одном из эпизодов и рассказала его.

«Первые недели было очень смешно. Потому что в рацию мы слышали: «Ведем Единорога, Змея приехала, встречаем Неваляшку» и прочее. Просто в один момент ты оказываешься как будто в дурдоме. Ко всем обращаются по названиям животных либо вещей или еды. И это очень смешно!», — вспомнила Паршута. И привела пример: «За сценой, я помню, было такое: убирали декорации и сказали: «Убираем грибы, готовим змею». Это вообще просто было очень смешно!».

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