«Яркий образ»: Стоцкая прогулялась по Москве в алых лосинах с сумочкой Pinko

Анастасия Стоцкая является звездой большого масштаба, однако она не прочь порой прогуляться по городу. Обычно певица старается примерять луки с черными очками в динамичном стиле, чтобы не сильно бросаться в глаза окружающим. Однако мимо такой стильной девушки пройти сложно, тем более, когда она дополняет свои образы вещами красных оттенков.

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Накануне звезда засветилась на публике в алых лосинах, подобрав к ним в пандан сумочку. С заметными элементами гардероба она примерила нейтральные: тренч, рубаху и кроссовки. Аутфит артистки Teleprogramma.pro попросила прокомментировать профессионального стилиста Эллу Маковей.

«Белая рубашка и бежевый тренч — это городская классика. Анастасия разбавила образ спортивными элементами: белыми кроссовками, яркими леггинсами и подобрала в тон сумочку от Pinko с мотивирующей надписью. Получился яркий образ в стиле спорт-casual. Для прогулок по городу прохладной весной – удобно», — сказала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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