«Открытие!»: финалистка «Маски» Паршута рассказала, кто ее шокировал в шоу по-настоящему

Певица назвала нескольких коллег по сцене, но один из них превзошел все ее ожидания.

Второй сезон шоу «Маска» на НТВ уходит в историю. Но чествование победителя и финалистов, а также покоривших телезрителей персонажей продолжается. Одна из фаворитов проекта Змея оказалась Юлией Паршутой. Певица заняла третье место и решила рассказать, каково ей было в костюме, а также поделиться своими впечатлениями от участия в целом.

Девушка назвала участников, которые ей нравились, помимо змеи. Это Неваляшка, Заяц, Солнце и Белый Орел. Последнего она назвала позором для себя: «Сколько эфиров я просто ни сном, ни духом! Это мой друг, мы вместе 14 лет знакомы, дружим, огромные гастроли какие-то бесконечные, два дуэта, куча съемок, бесконечные приколы. Ну как? Как можно было не узнать!».

Среди перечисленных масок нашлись еще и такие, которые стали настоящим приятно шокирующим открытием.

«Заяц абсолютно непосредственный. Открытие! Я в какой-то момент начала слышать призвуки голоса Тимура Батрутдинова, но что он так поет! Я, честно, до сих пор просто для меня это шок!», — призналась звезда.

Кстати, сам Тимур Батрутдинов, отправляясь на первое прослушивание в «Маску», был уверен, что ему откажут. Но продюсеры проекта, напротив, рассмотрели его вокальный талант. И такая поддержка помогла дойти Зайцу до финала.

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