Элегантно и сдержанно: Елизавета Боярская предстала перед поклонниками со стрижкой каре

Елизавета Боярская уже много лет носит длинные прямые волосы, особо не экспериментируя со со своим стайлом. Максимум, что она делает – это новые укладки. Однако в этот раз некоторые почитатели звезды были удивлены – в личном блоге артистка обнародовала фото, где она предстает со стрижкой каре и густой челкой.

«Лиза, неужели подстриглись?», «Вам очень идет такая прическа», «Лиза, вам с длинными было лучше», «Со стрижкой хорошо, что-то новенькое, женщинам нужно иногда меняться», «Такая хорошенькая, просто прелесть», «На Мирей Матье с такой прической похожа», — откликнулись фолловеры на снимок звезды.

Впрочем, некоторым поклонникам пришлось разочароваться. В комментариях своего аккаунта в Instagram Елизавета пояснила, что запечатлена в образе Катерины Ивановны для спектакля «Братья Карамазовы». А ее волосы — всего лишь парик.

Смотрите также