«Держись, наша деревня»: радующаяся выходному Яна Кошкина засветила блестящий бюст

31-летняя актриса телеканала ТНТ Яна Кошкина дебютировала на большой сцене. накануне эффектная брюнетка с пышными формами вышла на подмостки театра на Малой Бронной, о чем радостно рассказала в микроблоге.

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Спектакль принес красотке много переживаний и нервов. Но все прошло, по словам актрисы, хорошо. И этот новый этап в своей жизни Кошкина решила отметить.

«Сегодня кто-то будет отдыхать, потому что завтра выходной неожиданный от всех репетиций. Поэтому держись, наша деревня, Кошкина идет гулять!», — обрадовалась актриса.

Девушка позировала для видео в своей машине. Свет в салоне подчеркнул пышный бюст звезды в откровенном декольте, и в сумраке наливная грудь оказалась блестящей. Однако, Кошкина уже давно не смущается при демонстрации своих прелестей. И наряды для выходов в свет или даже в повседневности выбирает откровенные.

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