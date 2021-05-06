«Арсюха на новом транспорте»: Плющенко похвастался коляской для подросшего малыша за четыре тысячи евро

Олимпийский чемпион по возвращении с Мальдив поспешил на прогулку с младшим.

Фигурист Евгений Плющенко только что вернулся из отпуска. С женой и старшим сыном спортсмен отдыхал на Мальдивах неделю, а шестимесячный сынок остался дома. По возвращении в Москву знаменитый отец поспешил насладиться общением с малышом после разлуки.

В микроблоге Плющенко опубликовал фотографию с прогулки по саду. На ней он позирует с коляской, в которой восседает младший сынок. Арсений уже заметно подрос, поэтому прежний транспорт ему уже мал. И родители позаботились о том, чтобы приобрести средство передвижения по размеру.

«Арсюха на новом транспорте», — сообщил знаменитый папа.

Коляску выбрали снова любимого люксового бренда – Dior. Принт – снова Oblique синего и бежевого цветов. Цена такого транспорта на итальянском сайте бренда – 3800 евро. Подписчики не поскупились на обратную связь. Многие признались, что любуются Плющенко и его отцовством.

«Вы Идеальный пример отца», «Так мило и красиво», «Шикарная коляска! Евгений, Вы очень хороший отец!!!», «Пускай растет вам на радость», «Такая красивая колясочка,и расцветка крутая», «Так мило и красиво», — пишут фолловеры.

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