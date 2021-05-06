По примеру Бузовой: Клава Кока предстала в пижаме с типографским принтом

Недавно Ольга Бузова похвасталась своей пижамкой с типографским принтом. Этот рисунок время от времени возвращается в моду, ему около сотни лет, но он на каждом витке своей актуальности переосмысливается дизайнерами по-новому. Историк моды Александр Васильев не так давно отметил, что он делает образ запоминающимся.

Судя по тому, что все больше звезд появляются в нарядах – пока только домашних – с типографским принтом, можно ожидать, что этот дизайн скоро будут эксплуатировать и стритстайлеры. По примеру Бузовой певица Клава Кока предстала в пижамке, только красной, с надписями из черных букв.

Девушка не просто позировала в кровати. Оказалось, это съемки клипа. Девушка записала фит с Сергеем Жуковым и теперь готовит видео на песню.

25-летняя Клава Кока, напомним, — кумир молодежи. Девушка обожает ярко одеваться, и каждый ее наряд становится чуть ли не культовым.

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