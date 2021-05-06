По маминым стопам: дочка Асмус и Харламова показала сальто

Кристина Асмус воспитывает семилетнюю дочку от Гарика Харламова Настю. Девочка учится в первом классе и, похоже, определилась, по чьим стопам хочет пойти по жизни.

Звездная мама опубликовала в микроблоге видео из спортивного зала, где дочка демонстрирует успехи в гимнастике. Настя уверенно выполняет прыжок и уходит в сальто, приземляясь на мат, а тренер страхует.

«Насмотрелась маминого инстаграма», — объяснила Асмус.

Некоторое время назад Кристина Асмус стала делиться с поклонниками воспоминаниями о том, как занималась гимнастикой в детстве. Спорт она оставила 17 лет назад, но воспоминания о нем всплывают и травмируют дол сих пор. Сопровождали размышления звезды видео с ее акробатическими элементами.

«А что, так можно было? Посмотрел Инстаграм — и сальто фигачишь?», «Крутяк», «Будущая чемпионка!», «Браво», «Супер, молодчинка!», «Какая умничка!!! Успехов малышке!», «Неплохо», — пишут в комментариях.

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