«Заяц. Начало»: Батрутдинов показал кадры со своего первого прослушивания на «Маске»

Шоу «Маска» завершилось на телеканале НТВ победой Крокодила, которым оказался азербайджанский певец Джони. Помимо него, до финала дошли Лама (Юсиф Эйвазов), Змея (Юля Паршута) и Заяц (Тимур Батрутдинов).

Многие звезды «Маски» после финала затосковали про проекту. Флэшбэки с проекта не заставили себя ждать. И накануне финалист проекта и «краш всея Руси» Заяц, который обеспечил Батрутдинова новой волной популярности, показал уникальные кадры, как рождался Ушастый.

«Заяц. Начало. Мое первое прослушивание», — подписал под видео артист.

Тимур признался, что готов был после него услышать отказ, но в него поверили, сказав: «Талант не скроешь, даже если он пытается».

«Подумал, троллят. Это было мое первое заблуждение на проекте», — признался шоумен.

Для Батрутдинова проект стал настоящим звездным часом – он раскрылся как обладатель красивого тембра. А еще продемонстрировал безупречное владение английским, румынским, корейским языками. Это принесло белому и пушистому настоящую народную любовь.

А жюри проекта покорила еще невероятная энергетика Зайца и его искрометный юмор. Как позже признавался Батрутдинов, он придумывал шутки про судей заранее, чтобы удивить их и поднять настроение.

Смотрите также