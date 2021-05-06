Леди в черном: Валерия в беретке и платье-макси с декором из страз позировала с Хиблой Герзмавой

Близится 76-я годовщина со дня победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. И многие звезды самой разной величины приготовили в честь знаменательного праздника массу поздравлений. По разным телеканалам пройдут концерты и выступления с участием певцов и актеров.

Среди постоянных участников подобных мероприятий – певица Валерия. Звезда поделилась с подписчиками новостью о том, что череда концертов к Дню Победы уже началась. И поделилась фотографией, на которой позирует в праздничном облачении вместе с оперной дивой Хиблой Герзмавой.

«Сегодня пели в концерте, посвященном Дню победы. Очень рада была видеть потрясающую Хиблу Герзмаву, которую только недавно слушала в Большом в опере «Дон Карлос». Ну до чего ж она была там хороша, равно как и сегодня в Крокусе», — подписала снимок певица.

Дресс-код обязывает, поэтому обе певицы были в черном. Валерия предстала в платье с короткими рукавами, декорированном блестками и стразами. Юбка в пол состояла из нескольких уровней оборок и визуально вытянула силуэт звезды, сделав ее еще стройнее.

Валерия с недавних пор очень полюбила головные уборы и аксессуары для волос. Неудивительно, ведь звезда следит за модой и знает, что подобные украшения сейчас на пике популярности. Этот свой образ Валерия дополнила береткой с блестящим декором.

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