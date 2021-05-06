«Нелоховские блестяшки»: Бородина похвасталась новым недорогим купальником

Длинные майские выходные многие звезды решили провести вдали от дома. Мало кто из селебрити отправился отдыхать по России, в основном, среди предпочтительных курортов – Дубай и Мальдивы.

Телеведущая Ксения Бородина, например, уже неделю нежится под жарким дубайским солнцем. Отдыхает брюнетка там со всеми членами семьи – мамой, дочками, мужем и пасынком.

Регулярно Бородина радует подписчиков в микроблоге видео и фото с курорта. Она уже показала свой номер в отеле, вид из его окон, похвасталась огромным количеством обуви, которую взяла с себе в отпуск, а также самыми разными купальниками.

Звездная модница не стала делать исключений даже в отпуске и похвасталась очередными обновками. На этот раз она щегольнула не люксовыми брендами, а вполне демократичными покупками.

«Вы все время жалуетесь и говорите, что я выставляю какие-то дорогие истории. Девчонки, вот сейчас вам рассказываю, что эти купальники недорогие. Смотрите, как красиво выглядят, цена – 1500 – 2000 рублей, вот где-то так. Еще есть всякое равное нижнее белье а-ля спортивное», — похвасталась звезда.

Кроме того, Бородина отметила, что купальник у нее – очень модный, а это – одна из главных причин покупки теледивы.

«Сейчас вот такие купальники в моде. такие, знаете, нелоховские блестяшки, так я это называю. Такие вот красивые, видите, как красиво смотрятся купальники!», — не может налюбоваться красотой модница.

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