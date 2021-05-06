Пляжный стиль: Волочкова в устаревшем парео и акцентных сандалиях прогулялась по Мальдивам

45-летняя Анастасия Волочкова наслаждается отпуском на Мальдивах. экс-солистка Большого театра радуется каждому дню и ощущает себя вдвойне счастливой, ведь на райский остров она улетела не одна, а с возлюбленным – она помирилась с Олегом, который уходил от нее еще накануне дня рождения три месяца назад.

Ежедневно Волочкова радует подписчиков в Instagram разнообразными фото и видео, на которых красуется сама и показывает великолепие мальдивской природы. На одну из прогулок по острову танцовщица отправилась в воздушном парео цвета флага Нидерландов, шортах и сандалиях с массивным декором.

Мы попросили стилиста Анастасию Кузьмину оценить пляжный стиль балерины. И оказалось, что даже в таком аутфите можно допустить стилистические ошибки.

«Не могу сказать, что образ на 100% актуален. Есть ряд моментов, которые стоит заменить. Само парео очень яркое и акцентное, цвета насыщены и забирают весь фокус с Анастасии на себя. К тому же, сама по себе идея парео в образе уже не актуальна. Шорты базовые, к ним нет никаких вопросов, также как и к базовой модели купальника на Анастасии», — отметила стилист.

А вот всю картину испортили детали, которые завершают образ, — очки и сандалии. Алена Кузьмина рекомендует заменить их, и вот почему:

«Аксессуар на лице балерины – явный антитренд, сейчас актуальны другие модели, такие, как цветная пластмассовая оправа, без какого-либо декора, на замену которому пришли цепочки для очков. Такой вариант будет смотреться намного актуальнее, не станет перегружать образ. Сандалии тоже чрезмерно активны в образе, они являются лишними, и перегружают целостный пляжный аутфит. Я бы советовала не перебарщивать с акцентами, деталями и аксессуарами. От визуального шума тоже нужно отдыхать и не создавать его вокруг себя!», — советует стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Алена Кузьмина — персональный и фэшн-стилист. Окончила курсы по индивидуальному стилю «Стилист в кармане» от звездного стилиста Katy Kiri. Повышала квалификацию на курсе стилиста Насти Ножиной. Опыт работы — 4 года.