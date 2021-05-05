«Девочки делились на три категории»: Влад Кадони рассказал об опыте общения на сайтах знакомств

Телеведущему Владу Кадони 34 года. Он хорош собой, харизматичен, постоянно находится в окружении красивых девушек и при этом по-прежнему свободен. Это обстоятельство многим не дает покоя. Поклонниц Влада Кадони интересует, когда же он найдет свою единственную и почему не пользуется для этого своим служебным положением. Об этом же Влада Кадони спросили во время интервью для аккаунта телеканала «Ю» в Instagram.

«Дом-2» для меня — это только работа, и все слухи, что я с некоторыми участницами себя фривольно веду, что какие-то истории есть за кадром, это чушь», — сказал Влад Кадони.

Он признался, что в ранней молодости полагал, что можно найти любовь с помощью сайтов знакомств, и даже делал такие попытки, но быстро разочаровался.

«В те времена девочки на сайтах делились на три категории, — поделился наблюдениями Влад Кадони. — Первая – девочки пытались узнать и оценить, каково вообще твое материальное состояние. Вторая – любили общаться и могли переписываться месяцами, но совершенно не хотели встречаться в реальности. Третья – хотели серьезных отношений настолько сильно, что сразу начинались какие-то намеки и разговоры по поводу детей. Но когда ты молодой парень, ты понимаешь, что ты к этому не готов».

В жизни Влада Кадони было несколько серьезных романов, но все они не имеют отношения к знакомствам в Интернете. Телеведущий считает, что все должно начинаться с личного общения.

Смотрите также: