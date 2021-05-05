«Следят лучшие врачи»: представитель Ольги Бузовой официально подтвердил, что ее экстренно прооперировали

Звезда уже сутки находится в одной из столичных клиник.

В эту среду, 5 мая, стало известно об экстренной госпитализации телеведущей Ольги Бузовой. Звезда накануне попала в клинику, однако ее окружение отказывалось давать какие-либо комментарии по поводу сложившейся ситуации.

Мама Ольги Бузовой, Ирина Александровна, в беседе с Teleprogramma.pro сказала, что ей ничего неизвестно о том, где находится ее старшая дочка.

Позже появились сообщения о том, что Ольгу прооперировали и перевели в реанимационное отделение клиники. Лишь вечером пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский дал небольшой комментарий, впервые официально подтвердив госпитализацию звезды.

«Ольга находится действительно в больнице, — цитирует пиар-директора Ольги Бузовой Антона Богославского «Комсомольская правда». — Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи».

Напомним, поклонники Ольги Бузовой проявили беспокойство, когда та перестала выходить на связь в Instagram. Уже больше суток звезда не публикует видео в сторис, тогда как обычно докладывает фанатам о каждом своем шаге.

Неизвестна пока и причина экстренной госпитализации Бузовой. По некоторым предположениям, могла дать о себе знать травма, которую Ольга получила во время участия в шоу «Ледниковый период».

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