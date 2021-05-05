«Ребята, каюсь»: Максим Галкин записал публичное обращение к поклонникам из замка

Известный шоумен и отец семейства Максим Галкин еще и довольно популярный блогер, на его страничку в Instagram подписаны без малого девять миллионов человек. Максим Галкин довольно часто публикует в микроблоге рандомные видео с участием близнецов Гарри и Лизы и жены Аллы Пугачевой, а также делает постановочные ролики со своим участием.

Абсолютно все видео звездного семейства и его главы пользуются успехом и популярностью у поклонников. Но в последнее время Максим Галкин перестал радовать аудиторию новыми сюжетами, за что и решил попросить прощения. Шоумен записал видеообращение и разместил его в Instagram.

«Ребята, каюсь, давно ничего не выкладывал в Instagram, — говорит в кадре Максим Галкин. — Обязательно что-нибудь веселое придумаю в ближайшие дни и вас порадую. Так что не забыл о своих дорогих подписчиках. Хорошего вам настроения! Жалко, дождь на улице, а то что-нибудь такое бы заснял».

Поклонники Максима Галкина с пониманием отнеслись к тому, что он озвучил. В комментариях они пишут, что всем нужен отдых, и признаются, что готовы ждать новые видео сколько нужно.

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