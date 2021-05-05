«Нет больше сил скрывать!»: ведущий шоу «Маска» признался в симпатии к Зайцу

На телеканале НТВ триумфально завершился второй выпуск самого засекреченного проекта — шоу «Маска». Финал состоялся в минувшее воскресенье, 2 мая. И всю эту неделю поклонники и создатели проекта обсуждают его детали. Телезрители признаются, что уже начали скучать и ждать третьего сезона шоу.

Одним из самых ярких участников «Маски» стал Тимур Батрутдинов, выступавший в костюме Зайца. Он дошел до финала шоу и был разоблачен первым в последнем выпуске второго сезона проекта. В любви к Зайцу признаются не только поклонники, но и ведущий «Маски» Вячеслав Макаров. Он примкнул к преданным фанатам Тимур Батрутдинова.

«Нет больше сил скрывать! — написал в Instagram Вячеслав Макаров. — Я тоже фанат Зайца. Куда отправлять рисунок? Поздравляю с грандиозным финалом! То, что ты сделал, — вне правил! Продолжай их нарушать».

Участие Тимура Батрутдинова в «Маске» — яркое подтверждение того, что, обладая яркой индивидуальностью, харизмой и чувством юмора, можно обойти тех, кто от природы наделен шикарными вокальными данными.

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