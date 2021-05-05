«Как это красиво!»: Елене Прокловой сделали шикарный ландшафтный дизайн на даче

Елена Проклова, а точнее огромный садовый участок актрисы на даче стал главным героем очередного выпуска программы Первого канала «На дачу!» с Наташей Барбье.

«Хочу то место, где можно заниматься огородничеством не в резиновых сапогах и перчатках. И чтобы там можно было посидеть», — озвучила свои пожелания к создателям программы Елена Проклова.

Специалисты решили построить на заросшей крапивой части участка оранжерею и сделать удобный огород с газоном и мощением.

В процессе работ на даче Елены Прокловой появилась многоугольная тротуарная плитка, газон, аккуратные грядки, кормушки в виде желудей, латунные светильники. На месте крапивы — викторианская оранжерея. Словом, произошло волшебное преображение заброшенного участка.

«Господи, как я благодарна! — пришла в восторг Елена Проклова, увидев обновленную дачу. — Этот кусок земли стал таким, каким он должен быть. Как это красиво, как это просто, как это ухожено и с каким уважением к земле все это сделано. Здесь можно ходить на каблуках и устраивать дачные садовые вечеринки!»

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