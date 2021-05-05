«Ох, тяжело мне!»: Юлия Проскурякова призналась, что ей трудно бороться с лишним весом

Жена маэстро Игоря Николаева раскрыла, что ее мотивирует быть стройной.

Супруга известного автора песен Игоря Николаева, Юлия Проскурякова устроила в Instagram интерактив с подписчиками, что делает довольно редко.

Певица и начинающая актриса ответила на вопросы, которые волнуют ее аудиторию больше всего. Среди них были и те, которые касаются стройности и красоты Юлии Проскуряковой. Жена Игоря Николаева призналась, что поддерживать форму ей нелегко, поскольку от природы она девушка довольно ленивая.

«Ох, тяжело мне все это поддерживать. Лень-матушка и словосочетание «начну завтра» — наше русское и такое любимое», — откровенно призналась Юлия Проскурякова.

Правда, периодически в жизни звезды возникают моменты, когда ей необходимо предстать на публике во всем блеске. Только тогда она начинает самоотверженно приводить себя в порядок. Словом, Юлии, как и всем, нужна мотивация.

«Когда есть какая-то цель, съемки, например, выступления, то худеется как-то продуктивнее. А так – заставить себя трудно», — поделилась Проскурякова.

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