«Я на работе»: мама Ольги Бузовой высказалась о госпитализации и экстренной операции дочери

Ирина Александровна дала комментарий для Teleprogramma.pro после новостей о том, что телеведущая попала в больницу.

Поющая телеведущая Ольга Бузова экстренно доставлена в больницу и прооперирована. О причинах госпитализации и хирургического вмешательства пока ничего не известно.

В окружении 35-летней звезды от комментариев о ее состоянии отказываются. Мама Ольги Бузовой, Ирина Александровна, в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что ей ничего не известно ни о госпитализации, ни об операции старшей дочери.

«Я не знаю, я не в курсе, я на работе. Извините, ничем помочь не могу», — сказала Teleprogramma.pro Ирина Александровна и повесила трубку.

Остается ждать, когда Ольга Бузова сама выйдет на связь со своей аудиторией в Instagram и расскажет, что же с ней произошло.

Пока же обычно очень активная в соцсети теледива, сообщающая поклонникам о каждом своем шаге, вот уже двадцать часов ничего не публикует в сторис.

Накануне же, как говорится, ничего не предвещало. Ольга Бузова хвасталась новым приобретением — дорогой сумочкой, делилась кадрами с очередных съемок, подробности которых обещала раскрыть позже. А потом просто исчезла без объяснения причин.

Стоит напомнить, что звезда ведет очень активный образ жизни: много снимается, играет в спектакле, участвует в ледовых шоу да еще и постоянно занимается с тренером в спортзале. А из-за светских вечеринок, которые Ольга старается не пропускать, она еще и мало спит. Возможно, большие нагрузки дали знать о себе.

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