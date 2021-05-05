«Вдохновляющая красота»: Волочкова в бикини блеснула выдающимся бюстом

Анастасия Волочкова со своим возлюбленным по имени Олег вновь отправилась на Мальдивы. Балерина радует своих подписчиков в Instagram яркими кадрами с отдыха, позируя в разных позах. На этот раз обошлось без любимого шпагата, но не без яркого бикини. Блондинка запечатлелась в океане, блеснув выдающимся бюстом.

«Яркие краски Мальдив», — подписала фото Волочкова и открыла комментарии к публикации.

Фанаты не упустили возможности, которая в последнее время стала редкостью, засыпать ее комплиментами.

«Класс! Какая вдохновляющая красота! Как русалочка! Счастья Вам», — писали пользователи Сети.

Напомним, в январе Волочкова отметила свое 45-летие. А в прошлом году вступила в новые отношения. Правда, лицо мужчины она до сих пор скрывает от фанатов.

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