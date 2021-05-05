«Мудрая не по годам»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали подросшую дочку в день ее рождения

Ляйсан Утяшева раньше была художественной гимнасткой, но ушла из большого спорта из-за травм. Теперь она строит карьеру телеведущей. Последние годы девушка вела шоу «Танцы». При этом она успевала воспитывать детей со своим мужем Павлом Волей. Знаменитому юмористу она подарила сына Роберта и дочку Софию. Звездные родители долгое время скрывали наследников от посторонних глаз, но теперь показывают их все чаще.

5 мая Ляйсан и Воля устроили дома праздник в честь дня рождения дочки. Еще ночью они украсили комнату розовыми воздушными шарами, а также накрыли на стол и приготовили подарки.

«Подготовка ко дню рождения. А она спит, а тут все кипит!» — отметила телеведущая.

Утром малышка получила поздравления от родителей и даже от своей прабабушки, которая приехала из Башкирии. Девочка сидела на полу и разворачивала подарки.

«Все дарят по „Лолу“. У тебя лол-рождения!» — пошутил Воля.

Родственники наблюдали за крохой, которой исполнилось шесть лет. Также Утяшева смонтировала видео, показав архивные фото. Она показала, как выглядела во время беременности, а также первые фото Софии, которую держал на руках Павел.

«Девочка наша, тебе 6 лет! Я каждый день думаю о том, как бы не испортить… К своим 6 ты ставишь нас в тупик своим талантом, обаянием во всем! И это не просто „мамины сопли“, это реально так! (Хотя я каждый твой день рождения на слезах). Ты моя самая лучшая помощница… чувствуешь моменты и в каждом невероятная кокетка (нам всем у тебя бы поучиться). Мудрая не по годам… моя девочка», — написала она.

Также телеведущая рассказала, что наследница играет в тенис с двух лет, танцует и любит музыку. Она даже играет на рояле и выучила 10 песен за месяц.«Люблю. моя абрикосик», — ласково добавила Утяшева. Поклонники признались, что прослезились от трогательных кадров и слов. Многие поразились тому, как выросла малышка. У нее уже длинные волосы, как когда-то были у ее мамы.

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