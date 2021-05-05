Как правильно красить брови: советы стилиста
Видео
Съемки сериала «Вне себя»: экскурсия по закулисью
Видео

«План принят»: Галкин и Гарри покатались на велосипедах в деревне Грязь

Отец и сын весело проводят выходные.

«План принят»: Галкин и Гарри покатались на велосипедах в деревне Грязь
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Майские праздники Максим Галкин и Гарри решили провести весело и с пользой. Шоумен с сыном покатались на велосипедах в деревне Грязь. Моментами счастливый отец поделился в своем микроблоге.

Гарри Галкин
Гарри Галкин. Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

«Там не только КАМАЗ, там машины ездят, аккуратно! Куда поедем?», — спросил Галкин.

«Вот туда, там потом развернемся!», — ответил Гарри.

«План принят!», — сказал Галкин.

Напомним, в этом году юморист и Алла Пугачева отметят десятилетие совместной жизни. А их двойняшкам Лизе и Гарри исполнится по восемь лет. Наследники Примадонны заканчивают первый класс. Ранее стало известно, что звездная пара тратит на их образование порядка шести миллионов рублей в год. В сумму входит не только обучение в частной школе, но и изучение иностранных языков и спортивные секции.

Смотрите также:

Тэги

Алла Пугачева и Максим ГалкинГарри ГалкинЛиза и Гарри ГалкиныМаксим Галкин