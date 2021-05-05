В тонах океана: постройневшая Дубцова показала фигуру в небесно-голубом бикини

После участия в шоу «Маска» Ирина Дубцова отправилась в отпуск. Певица отдыхает на Мальдивах, которые уже не первый месяц являются центром притяжения многих российских селебрити. В своем Instagram артистка опубликовала снимки, на которых позировала в воде, облачившись в небесно-голубое бикини.

«Вот так фотографируешься себе и никогда не знаешь, кто попадет в кадр. Вот такие они мои Мальдивы», — написала Дубцова.

Фанаты оценили кадры.

«Фигура – огонь! Кайф» Красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в шоу «Маска» Дубцова скрывалась под маской Единорога. Завершился проект в минувшее воскресенье, а его победителем стал Джони, который выходит на сцену в образе Крокодила.

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