Цитрусовые нотки: какие ароматы предпочитает Кейт Миддлтон

Во время недавней прогулки от герцогини веяло парфюмом с лимонным шлейфом.

Кейт Миддлтон знает толк не только в моде и украшениях, но и в выборе парфюма. Во время недавней прогулки в графстве Дарем от герцогини веяло парфюмом с цитрусовыми нотками. Она выбрала лимонный аромат, который идеально подходит для весенних дней и хорошего настроения. Об этом пишет Hello!.

«Известно, что цитрусовые ароматы бодрят, наполняют энергией. А Кейт любит принимать участие в веселых спортивных мероприятиях, так что, возможно, этот аромат она использует чаще, в том числе и во время занятий спортом», — сказала изданию эксперт Jo Malone London Эмма Саут.

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Какой именно аромат использовала герцогиня Кембриджская – остается загадкой. Однако парфюмерные фирмы предлагают порядка десятка вариантов с ярко-выраженным лимонным шлейфом, в числе которых такие бренды как Tom Ford, Dolce & Gabbana и другие.

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