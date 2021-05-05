«Колготки ее вручал! Она ребенок была»: коллега рассказал о режиссере, который работал с 12-летней Прокловой

Актриса заявила, что именно в этом возрасте она впервые столкнулась с домогательствами на площадке

Скандал вокруг имени Елены Прокловой не утихает несколько недель. Актриса спустя 50 лет вдруг заявила, что стала жертвой домогательств в самом юном возрасте. В первый раз к ней 12-летней во время съемок проявил интерес второй режиссер.

В 12-13 лет Проклова дебютировала в двух фильмах: Александра Митты «Звонят, откройте дверь» и Геннадия Казанского «Снежная королева». Сайт mk.ru связался с коллегами актрисы по съемочной площадке и узнал, были ли подобные факты.

Съемки второго фильма проходили в Закарпатской области Украины, в Мукачево. По словам актрисы, именно там, в темном коридоре гостиницы, ее домогался второй режиссер «с наглыми голубыми глазами».

Но в титрах картины значится только режиссер Надежда Русанова, а все три ассистента – женщины.

Эра Зиганшина, сыгравшая Маленькую Разбойницу в «Снежной королеве», отказалась обсуждать события полувековой давности и отреагировала на вопрос крайне резко.

Вячеслав Цюпа, исполнивший роль Кая, тоже не захотел говорить о событиях тех лет. Только актер Сергей Никоненко, который снимался с Прокловой в картине «Звонят, откройте дверь», поделился некоторыми подробностями.

У этой картины как раз было два режиссера: первый — Александр Митта, второй — дедушка Елены — Виктор Тимофеевич Проклов.

При этом дедушка актрисы не помогал внучке, ее кандидатуру посоветовал кто-то из знакомых Митты. Сказал, что «есть хорошая девочка, внучка второго режиссера»

Молодая актриса очень старалась на площадке, она была еще ребенком и взрослые ей помогали.

«Мы снимали ранней весной на Патриках, когда снег таял, а Лена по снегу кувыркалась. Я помню, что Виктор Тимофеевич говорил мне: «Сереж, если она промокнет, дай ей колготки поменять». Колготки ее вручал! Она ребенок была!», — делится Никоненко.

Что касается домогательств, то актер возмущен такими предположениями. Он еще раз напомнил, что Проклова во время съемок была совсем ребенком.

«Девочке было 12 лет! Если кто-нибудь посмел бы, то к стенке и расстрелять», — заключил Сергей Никоненко.

О сложившейся ситуации коллега актрисы заявил, что видимо Елене очень нужны деньги и поэтому она «переступила через совесть».

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