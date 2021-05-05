Чехова пошла против советов Васильева и облачилась в купальник, который полнит

Историк моды уверен, что полосатый принт, расположенный по горизонтали, может сыграть злую шутку.

Анфиса Чехова отметилась на девичнике, который организовала фитнес-эксперт и ведущая Натали Луговских. Спортсменка скоро выходит замуж и для своих подруг арендовала спа.

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Девушки обнародовали несколько фотоснимков в Сети, позируя в разнообразных купальниках. Анфиса же смело облачилась в наряд с горизонтальной полоской. И, хотя такой принт крайне актуален в настоящее время, Александр Васильев не советовал им увлекаться. Ведь вытянутый поперек тела рисунок визуально расширяет фигуру. В то время как вертикаль, напротив, делает женщин чуточку стройнее.

Тем не менее, Чехова и в таком полнящем купальнике выглядела великолепно, заслужив от своих поклонников хорошую порцию позитивных отзывов.

«Какая красивая», «Фигура роскошная», «Анфиса все худее и худее», «Стройняшка», «Стройная, как кипарис», — написали в комментариях микроблога звезды фолловеры.

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