Жена Реввы на фоне разговоров о былой полноте потуже обтянула тело купальником Chanel

Недавно мы писали о том, как изменилась жена комика Comedy Club Александра Реввы Анжелика за 17 лет счастливого замужества. Из простушки-пампушки с бровями-ниточками она превратилась в настоящую светскую львицу, красоте, вкусу, изысканности манер которой можно позавидовать.

И вот, на фоне разговоров о фигуре девушки, она обнародовала в личном блоге снимок, который как никакой другой показывает, как можно из себя обычного сотворить настоящий идеал. Было бы желание и деньги.

Анжелика запечатлелась на пляже в утонченном закрытом купальнике Chanel, который лучше бикини показывает достоинства фигуры, но не несет за собой ни грамма ощущения вульгарности.

«Обалденная», «Какая красивая», «Бомбической красоты», «Чудесная», «Классные снимки», — прокомментировали фолловеры обнародованные в Сети кадры.

Смотрите также