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«Не нужна детская связь»: какие взаимоотношения у детей принца Уильяма и сына принца Гарри

6 мая Арчи исполнится два года.

«Не нужна детская связь»: какие взаимоотношения у детей принца Уильяма и сына принца Гарри
Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Global Look Press

В прошлом году Меган Маркл и принц Гарри улетели в США стоить новую жизнь. После такого решения у герцога Сассекского очень натянутые отношения со всеми представителями большой королевской семьи, отцом и родным братом в том числе. По словам Ингрид Сьюард, главного редактора журнала Majesty принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи «не нужна детская связь» с сыном принца Гарри и Меган Маркл.

«Я уверена, что Диана хотела бы, чтобы отпрыски ее сыновей были друзьями. Сейчас у них может не быть детской привязанности, потому что она им попросту не нужна. Но они оценят Арчи, как друга, гораздо позже», — цитирует автора Express.

Меган Маркл с сыном
Меган Маркл с сыном. Фото: Global Look Press

Добавим, что 6 мая Арчи Харрисону исполнится два года. В скором времени у него появится родная сестра. Меган Маркл родит дочку в начале лета.

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