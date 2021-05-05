«Мужчина остается мужчиной»: дочь-гендерфлюид Ефремова по имени Сергей предстала в корсете и юбке

Еще совсем недавно девушка была Анной-Марией.

Похоже, что эпатажная дочь Михаила Ефремова уже не знает, чем удивить публику. Недавно Анна-Мария призналась, что имеет подтвержденный диагноз – аутизм. Кроме того, она уже долгое время считает себя небинарной личностью, не желая отождествлять себя ни с женским, ни с мужским полом.

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Но недавно в своем Instagram она вдруг заявила, что ее зовут Сергей и даже сменила ник. При этом уточнила, что пол при помощи операции менять не собирается, но планирует начать гормональную терапию, чтобы больше походить на мужчину.

Тем не менее, с женской сущностью Анна-Мария, она же Сергей, прощаться тоже не собирается. В микроблоге наследница Михаила Ефремова обнародовала снимок в женской одежде, объяснив свой поступок следующим:

«От перемены обложки суть не меняется — тот, кто определяет себя как мужчина, остается мужчиной, даже если на нем корсет и юбка».

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