«Просто шедевр»: Самбурская показала, как выглядит сзади в фантазийном купальнике с кружевом

Настасья Самбурская рассказала своим поклонникам о своей мечте отдыхать три раза в год на море. И, хотя мечта казалась ей несбыточной, она стала потихоньку осуществляться. В бухту Инал в районе Туапсе звезда приехала уже второй раз в 2021-м.
В личном блоге актриса обнародовала снимок с побережья, запечатлевшись в фантазийном изумрудном купальнике с кружевом на спине. Вид сзади крупным планом вызвал восторг у Светланы Бондарчук.
«Прекрасный план и нереальная Настя», — похвалила светская львица артистку в ее микроблоге.
«Остановите эту планету сойду с нее… Какие формы, это просто шедевр», «Какая красивая», «Фигура — отпад!», «Даже радуга радуется тому, что мечты сбываются», «Как красиво», — прокомментировали пост знаменитой брюнетки другие фолловеры.