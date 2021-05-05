«Просто шедевр»: Самбурская показала, как выглядит сзади в фантазийном купальнике с кружевом

Настасья Самбурская рассказала своим поклонникам о своей мечте отдыхать три раза в год на море. И, хотя мечта казалась ей несбыточной, она стала потихоньку осуществляться. В бухту Инал в районе Туапсе звезда приехала уже второй раз в 2021-м.

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В личном блоге актриса обнародовала снимок с побережья, запечатлевшись в фантазийном изумрудном купальнике с кружевом на спине. Вид сзади крупным планом вызвал восторг у Светланы Бондарчук.

«Прекрасный план и нереальная Настя», — похвалила светская львица артистку в ее микроблоге.

«Остановите эту планету сойду с нее… Какие формы, это просто шедевр», «Какая красивая», «Фигура — отпад!», «Даже радуга радуется тому, что мечты сбываются», «Как красиво», — прокомментировали пост знаменитой брюнетки другие фолловеры.

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