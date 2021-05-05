Дубцова в платье актуального оттенка свежей травы и с сумкой Chanel прогулялась вдоль океана

Ирина Дубцова второй раз за год засветилась на Мальдивах. Зимой звезда останавливалась в отеле на небольшом острове, теперь же – на весьма внушительном. С большой улицей для променада и целой сетью магазинов и ресторанов. Этот более динамичный вариант отдыха ей понравился больше.

Не случайно на одном из первых фото с райского местечка звезда предстает с сумкой-шоппером Chanel и удобных мюлях без каблука в цвет аксессуару. Также Ирина позаботилась о шляпе в тон. Ну а основу лука Дубцовой составило свободное платье модного тона свежей травы. В этом сезоне зеленый – на пике популярности. Об этом ранее рассказывал стилист Александр Рогов.

«Красивое платье», «Красотка», «Прекрасная, обожаю вас», «Стильная и неповторимая», «Цвет вам к лицу», — отреагировали на фото певицы фолловеры.

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