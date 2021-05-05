Нежная, как невеста: Савельева в многоярусном платье кипенно-белого цвета позировала в горах

Саша Савельева вместе с мужем Кириллом Сафоновым и сыном Леоном улетела в Дагестан. Здесь звезда совместила полезное с приятным: хорошо отдохнула в кругу близких и снялась в новом творческом проекте. Правда подробностей певица пока не стала раскрывать, но пообещала, что очень скоро это сделает.

В личном блоге девушка засветила кадр со съемочного процесса, где она позирует в горах в кипенно-белом многоярусном платье с пышными рукавами-буфами. Этот яркий светлый оттенок сейчас в трендах, сохранит он свою популярность и летом, уверена Эвелина Хромченко.

По словам ведущей, цвет, напоминающий форменную одежду медработников, не случайно вошел в коллекции многих модных дизайнеров. Таким образом модельеры отдали дань уважения врачам и медсестрам, которые спасают жизни людей в период пандемии.

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