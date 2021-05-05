Россиянку видно сразу: Илана Юрьева похвасталась пляжным нарядом на Мальдивах, но нарвалась на критику

Илана Юрьева в прошлом году из-за пандемии и закрытия границ не смогла вырваться на Мальдивы, о которых давно мечтала. Однако в этом сезоне ей удалось воплотить в жизнь свои планы.

Вместе с дочкой Дианой и мужем Дмитрием Дылдиным она провела несколько счастливых дней на райских островах. В личном блоге звезды «Уральских пельменей» появилась внушительная коллекция снимков с курорта.

На одном из них артистка запечатлелась с наследницей, составив с ней пляжный семейный лук в расслабленном стиле. Многие поклонники Иланы пришли от него в восторг. Но как оценит его профессионал? С этим вопросом мы обратились к стилисту Элле Маковей.

«Во времена СССР была такая шутка: «Нашего туриста везде можно узнать по спортивному костюму и палке колбасы». Сегодня спортивные костюмы сменились пижамами, да и вместо колбасы сторонники ПП фотографируют ананасы и прочую экзотику. И все же бельевой, пижамный и пляжный стили отличаются от белья и пижам. Но «наши люди» не всегда видят эти отличия», — высказалась в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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