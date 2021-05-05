Пугачева в тюлевой кофте от российского дизайнера подчеркнула стройность ног джинсами-дудочками

72-летняя звезда в последнее время часто носит молодежные вещи.

Алла Пугачева в последнее время предпочитает появляться на публике в динамичных образах, частенько включая в свои аутфиты джинсовые вещи. На сей раз Примадонна отметилась в свете в укороченных брюках-дудочках из голубого денима.

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Их длина немного приоткрывала щиколотку певицы, что рекомендовала делать Эвелина Хромченко на «Модном приговоре». По мнению ведущей, это сразу омолаживает и облегчает образ. Особенно настоятельно стилист советовала использовать этот прием дамам корпулентным.

Отметим, что к джинсам Алла Борисовна подобрала кофту из тюли с пышными рукавами и основой в виде плотного топа от российского дизайнера Игоря Гуляева. Увидев обнародованное в фан-аккаунте фото Пугачевой, модельер пришел в восторг, выразив свои эмоции в виде восторженных смайлов.

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