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Модно и элегантно: Навка после советов Хромченко облачилась в платье с эффектом стройности

Полоска в любом ее проявлении очень популярна в этом сезоне.

Модно и элегантно: Навка после советов Хромченко облачилась в платье с эффектом стройности
Татьяна Навка. Фото: Global look press

Фигуристка Татьяна Навка поддержала тренд на полоску, которая, по заверениям Эвелины Хромченко, сейчас очень актуальна. Звезда пополнила свой гардероб платьем-халатом с двойной юбкой и акцентным поясом на талии. В комплект к нему спортсменка подобрала белые мюли с квадратным мысом.

Олимпийская чемпионка остановила свой выбор на модели с вертикальной полоской, которая, по словам ведущей «Модного приговора», неизменно стройнит, вытягивая силуэт. Коллега Эвелины Александр Васильев особенно рекомендовал такие модели дамам полным, ведь это один из самых легких способов выглядеть чуточку тоньше.

Хромченко при этом замечала, что в моде также горизонтальная и диагональная полоска, то есть, по большому счету, абсолютно любая. Главное – подобрать правильный принт к своей фигуре.

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