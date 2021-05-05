«Фото, которое никто не видел»: Нюша без макияжа в струящемся платье цвета экрю позировала в бутике

Певица Нюша поделилась со своими поклонниками редкими кадрами, которые обнаружила в своем телефоне.

На одном из фото она позирует в бутике без макияжа и укладки, примеряя струящееся платье в пол на тонких бретелях и украшенное воланом. Наряд имеет модный оттенок экрю. О нем ранее рассказывала Эвелина Хромченко, называя его в числе самых трендовых тонов сезона. По словам ведущей Первого канала, в этом году необычайно популярны все вариации белого.

«Фото с примерки костюма, которое никто не видел», — подписала она кадр в stories Instagram.

Также артистка обнародовала видео с маленькой дочкой Симбой, которая еще не умеет ходить, но старательно пытается это делать. Эту съемку Нюша также показала публике впервые. Долгое время знаменитость скрывала внешность малышки от людей, поэтому в таком возрасте малышку поклонники практически не видели.

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