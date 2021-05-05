Редкие кадры: как выглядят подросшие дети Цекало от сестры Брежневой

Александр Цекало прожил в браке с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушка 10 лет, вплоть до 2018 года. В их союзе появилось на свет двое детей: дочь Александра (родилась в октябре 2008-го) и сын Михаил (2012-й год). Однако об их жизни практически ничего неизвестно.

Виктория не ведет публичного образа жизни, а ее профили в социальных сетях закрыты. Однако ее сестра-близняшка Анастасия поделилась с фолловерами снимками детей. Родственницы не виделись полтора года, поэтому девушка была необычайно рада встрече.

В stories ее Instagram размещены кадры их радостной встречи. Также Анастасия показала, как дети в цветных пижамах играют друг с другом. Снимки довольно скупые, но и их достаточно, чтобы понять, что наследники Цекало заметно подросли.

Как пишет КП, дети иногда навещают своего отца в Беверли-Хиллз, где он живет со своей молодой женой Дариной Эрвин. Именно ради нее, сообщает издание, продюсер оставил семью и детей.

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