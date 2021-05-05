Первые откровения актера: Прилучный во время разлада с Муцениеце пережил сердечный приступ

«Мажор» признался, что развод был для него настоящим испытанием.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разошлись в июне 2020 года, однако, как оказалось, до этого они не жили вместе целый год. Пара долго пыталась наладить отношения, но в конце концов артисты поняли, что это делать бесполезно – их жизненные цели слишком разные.

Своими откровениями о расставании со звездой «Закрытой школы» актер поделился с изданием OK Magazine. Он фактически впервые признался, насколько развод тяжело ему дался, рассказав, что пережил в этот период сердечный приступ.

Понимая, что на нем висит ипотека и другие кредиты, Павел работал до изнеможения, практически круглосуточно. А когда у него начались проблемы с легкими и поднялась температура не остановился ни на минуту. Беда застигла его в пути за рулем автомобиля. В какой-то момент он почувствовал, что слева его словно пробило током и отключило.

«Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую», — поведал «мажор».

К счастью, помощь подоспела вовремя и артиста откачали. Теперь Прилучный старается не работать на износ, а с Агатой Муцениеце и детьми, уверяет он, у него прекрасные отношения.

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