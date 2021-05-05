«Мягкое, уютное. Кайф!»: Подольская вслед за Дубцовой пополнила гардероб трендовым пальто-халатом

Наталья Подольская сделала модную распаковку для своих подписчиков. Певица заказала в режиме онлайн несколько трендовых вещей, среди которых особенно выделила комфортное пальто-халат черного цвета без застежек.

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«Просто невероятно крутое! Длина идеальная. Мягкое, уютное. Кайф!» — высказалась артистка, примерив обнову.

Отметим, что Наталья – далеко не первая отечественная звезда, которая остановила свой выбор именно на этой актуальной вещи. Ранее Ирина Дубцова тоже хвасталась своим новым пальто-халатом. Оно оказалось яркого цвета фуксии, которое певица скомплектовала с черным расслабленным костюмом спортивной группы. Артистка тоже выбрала эту модель именно из-за ее комфорта.

Ведущая Юлия Барановская пошла дальше – она приобрела сразу две модели пальто-халата: оттенка кэмел и ультрамариновое.

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