Нетребко в мерцающем платье-бюстье оттенка индиго ради эффектного кадра поднялась над землей

Анна Нетребко в Милане принимает участие в одном из творческих проектов, подробности которого пока не разглашаются. Однако в личном блоге звезда выложила несколько кадров со съемочного процесса.

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Певицу запечатлели поющей на площади в длинном плаще канареечного оттенка. Затем съемки переместились на природу, где артистку ждало настоящее испытание.

Творческая группа решила снять российскую королеву оперы в полете, прикрепив ее при помощи специальных тросов к вышке и подняв над землей. И если на репетиции Анна Нетребко еще выглядела немного испуганной, на заключительных кадрах в концертном платье-бюстье оттенка индиго звезда держалась вполне уверенно. Она исполняла оперную арию в полете, артистично позируя перед камерами. Однако, судя по комментарию артистки в ее Instagram, все оказалось не так просто.

«Когда умирать буду, вспомню этот полет», — высказалась оперная дива.

Тем не менее, поклонники знаменитости похвалили ее за смелость и грацию, которая, наверняка, давалась ей непросто в такой ситуации.

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