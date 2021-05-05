Марина Кравец в трендовом головном уборе и небесном худи засветилась на прогулке с дочкой и мужем

Звезда Comedy Club Марина Кравец не любит публичности, когда дело касается личной жизни. Она нечасто публикует в Сети фото мужа продюсера Аркадия Водахова, а маленькой дочки Вероники – и того реже. Но на этот раз актриса сделала исключение.

В личном блоге знаменитая брюнетка обнародовала фото с семьей во время прогулки в горах. В кадре она предстает в худи небесного оттенка и черной бейсболке, которая, по словам Эвелины Хромченко, является одним из самых трендовых головных уборов этой весны и предстоящего лета.

Наследница звездной пары оказалась облачена в белый костюмчик с ярким принтом в виде зверюшек. Девочка заметно подросла и стала очень хорошенькой, что тут же заметили фолловеры Марины.

«Какая же сладкая девочка!», «Девочки топ!», «А глаза-то мамины», «Солнышко», «Сладенький цепленочек», «Такая маленькая пуговка, глазки красивые, счастья вам!», «Папина дочка!», «Какие ж прекрасные», «Милота», -прокомментировали фотографию поклонники Кравец.

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