Все сдадут тесты на коронавирус: стали известны требования к организации конкурса «Евровидения-2021»

С 18 по 22 мая в Нидерландах пройдет престижный музыкальный конкурс «Евровидение-2021». Уже точно известно, что он состоится в живом формате. Правда, с рядом ограничений из-за эпидемии коронавируса.

Арена Rotterdam Ahoy будет заполнена на 1/5 часть, то есть присутствовать на выступлениях смогут около 3,5 тысяч зрителей. Ограничено также количество делегаций и журналистов, освещающих мероприятия конкурса.

Билеты на шоу продаваться не будут — действительными считаются те, что были куплены в прошлом году. Кроме этого, всем придется сдать тест на коронавирус.

«Делегации намного меньше, и большинство журналистов в этом году будут следить за «Евровидением» из дома в нашем онлайн-пресс-центре, — цитирует исполнительного продюсера шоу Ситсе Баккера «Комсомольская правда». — Проверяя всех в Роттердаме каждые 48 часов и заставляя художников конкурса перемещаться в пределах нашей «безопасной гавани», мы хотим как можно дольше не допускать распространения коронавируса».

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