В мини-платье с бахромой и без макияжа: Равшана Куркова показала, как выглядела 12 лет назад

Равшана Куркова снимается в кино с 90-х годов. Многие выросли на фильмах с участием хрупкой актрисы узбекского происхождения. теперь в ее копилке есть такие работы, как «Чернобыль», «Балканский рубеж», «А у нас во дворе». О своей личной жизни она предпочитает не рассказывать после развода с Артемом Ткаченко. Поклонников восхищает то, как выглядит девушка. В 40 лет она может похвастаться стройной фигурой и гладкой кожей.

В последнее время Куркова носит тренчи, лаконичные брючные костюмы и джинсы. Она любит женственные, но сдержанные образы в стиле кэжуал. Но актриса решила вспомнить, как одевалась 12 лет назад. Она поделилась архивным фото, на котором позирует на ковровой дорожке. Равшана была облачена в черное платье с рюшами и бахромой. Наряд на тонких бретельках подчеркнул ее стройность. Волосы она собрала в пучок, открыв шею и показав крупные сережки.

«2009 год — когда сережки, как и деревья, были большими, ковровые дорожки — зелеными, и когда не превращался в пухлявый комок во время майских праздников», — написала звезда.

Поклонники отметили, что она почти не изменилась. До сих пор девушка редко пользуется косметикой вне работы. «Ой!!! Чудесное фото», «Да вы по-моему и не изменились», «Самая милая и привлекательная», «И минимум косметики, прекрасная», «Да уж — какая огромная разница между 2009 и 2021. Всем бы такую разницу! Очень красивая!» — прокомментировали пост подписчики.

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