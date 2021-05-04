«Мини-я»: жена Гарика Мартиросяна запечатлелась с повзрослевшей дочерью в Дубае

Супруга известного шоумена Гарика Мартиросяна Жанна поделилась в Instagram селфи со старшей дочерью Жасмин.

Как бы намекая на портретное сходство с шестнадцатилетней красавицей-наследницей, Жанна заявила под фото, что это она же, только поменьше.

«Мини-я», — подписала снимок с дочерью жена Гарика Мартиросяна.

Аудитория Жанны дала понять, что не совсем согласна с ней. Многие считают, что девочка поразительно похожа на своего звездного папу.

«Взгляд папин», «Да, мне кажется, что мини-Гарик», «Она больше на папу похожа», «Неа, на вас она не похожа совсем, она мини-Гарик», «Какая красивая! На папу похожа!» — высказались в Сети.

Стоит отметить, что Гарик Мартиросян и его супруга Жанна — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, они вместе уже больше двадцати лет. В звездной семье растут двое детей: дочь Жанна, которой в августе исполнится семнадцать лет, и сын Даниэль, мальчик младше сестры на пять лет. Сейчас звездное семейство отдыхает в Дубае.

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