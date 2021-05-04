«Вау, ты прям Круэлла»: младшая дочь Ксении Бородиной сделала креативный маникюр

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина в эти дни находится вместе с дочками и мамой на отдыхе в Дубае. Во время каникул звездная мама позволяет своим наследницам немного больше, чем в Москве.

Так, например, Ксения Бородина не видит ничего плохого в том, что ее старшая дочка Маруся делает креативный маникюр младшей сестре Теоне, которой всего пять лет.

В сторис Instagram Ксения Бородина поделилась видео, на котором запечатлела, как Теона демонстрирует ей свои свеженаманикюренные ноготки. Глядя на их раскраску, Ксения Бородина сравнила дочку с персонажем мультфильма «101 далматинец».

«Вау, ты прям Круэлла», — говорит теледива Теоне. «Мама, а у тебя такой же мягкости?» – пробует девочка ногти мамы на жесткость. «Сделай ей «далматинца», Марусь», — обращается Бородина к старшей дочери.

Теона же в кадре просто млеет от счастья и от того, что она уже с маникюром – совсем как взрослая.

Стоит отметить, что Ксения Бородина часто говорит о том, что она очень строгая и требовательная мама своих дочерей. Но при этом звезда всегда готова поощрить девочек за успехи.

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