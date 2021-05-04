«Лучшая развлекательная программа»: финал шоу «Маска» занял высокие позиции в рейтинге

Второй сезон самого засекреченного проекта телеканала НТВ подошел к концу.

В прошедшее воскресенье, 2 мая, на телеканале НТВ вышел в эфир двенадцатый по счету, финальный выпуск второго сезона шоу «Маска». На протяжении всех двенадцати выпусков проект удерживал высокие позиции в рейтинге предпочтений зрительской аудитории, став самым популярным шоу телеканала НТВ.

Побил все рекорды и финальный эфир передачи, несмотря на то, что он пришелся на майские выходные, когда традиционно зрительский интерес снижается по объективным причинам.

«Рейтинг финального выпуска среди зрителей старше 18 лет составил 7,9%, доля — 26%. «Маска» — лучшая развлекательная программа на всем российском телевидении за последние пять лет и лучшее музыкальное шоу последних восьми лет», — говорится в официальном аккаунте шоу «Маска» в Instagram.

Напомним, первый сезон «Маски» вышел в эфир НТВ 1 марта 2020 года и сразу вошел в топ эфирных событий. Второй сезон стартовал 14 февраля 2021 года, третий, как обещается, выйдет в эфир зимой 2022 года.

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